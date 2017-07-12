В Беларуси будет тепло, но с грозами

Сегодня Беларусь будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, по южной половине страны будут проходить фронтальные разделы. Ожидается переменная облачность. Преимущественно по южной половине кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-восточный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем +21..+27°С, по югу Брестской и Гомельской областей +28..+30°С. Атмосферное давление в Минске будет слабо расти.

22 июля южная половина страны останется под влияние малоподвижного фронтального раздела, на северные районы начнет распространяться поле повышенного атмосферного давления. Ночью и утром в южных и центральных районах, днем преимущественно по юго-восточной половине республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы, пройдут сильные дожди, днем возможен град. Температура воздуха минимальная ночью +9..+16°С, по югу до +19°С; максимальная днем +19..+26°С, по югу +27..+29°С, местами до +30°С, передает Белгидрометцентр.

23 июля погодные условия на большей части территории страны будет определять поле повышенного атмосферного давления, сформированное в воздушной массе балтийского происхождения. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по юго-западу республики возможны кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +9..+16°С, по югу до +18°С; максимальная днем +22..+29°С.