Лента RSS
Подписаться на ленту
21 июля 2017, пятница, 08:48
+23°C
Завтра +22°C
+23°C
Завтра +22°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,24
21. 07. 2017

В Беларуси будет тепло, но с грозами

Сегодня Беларусь будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, по южной половине страны будут проходить фронтальные разделы. Ожидается переменная облачность. Преимущественно по южной половине кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-восточный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем +21..+27°С, по югу Брестской и Гомельской областей +28..+30°С. Атмосферное давление в Минске будет слабо расти.

22 июля южная половина страны останется под влияние малоподвижного фронтального раздела, на северные районы начнет распространяться поле повышенного атмосферного давления. Ночью и утром в южных и центральных районах, днем преимущественно по юго-восточной половине республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы, пройдут сильные дожди, днем возможен град. Температура воздуха минимальная ночью +9..+16°С, по югу до +19°С; максимальная днем +19..+26°С, по югу +27..+29°С, местами до +30°С, передает Белгидрометцентр.

23 июля погодные условия на большей части территории страны будет определять поле повышенного атмосферного давления, сформированное в воздушной массе балтийского происхождения. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по юго-западу республики возможны кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +9..+16°С, по югу до +18°С; максимальная днем +22..+29°С.
Это Интересно
Беларусь
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Сказали или работать, или увольняться. Неприятненький расклад.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.