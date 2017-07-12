Лига Европы: минское «Динамо» прошло дальше, брестское – нет

Сразу два белорусских футбольных клуба провели 20 июля домашние поединки второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Первыми свой матч завершили футболисты минского "Динамо", которые на поле стадиона "Трактор" принимали македонский клуб "Работнички" из Скопье. Счет минчане в середине первого тайма: на 21-й минуте Александр Нойок от границы штрафной площади нанес точный удар в ближний угол ворот гостей - 1:0. Во второй половине встречи македонцы начали очень мощно, заставив хозяев думать только об обороне, но бело-синие сумели выстоять, а затем использовали свои шансы в контратаках. Сначала на 70-й минуте отличился Нино Галович, а через 15 минут точку поставил Антон Сарока - 3:0.

Неделю назад в столице Македонии соперники разошлись миром - 1:1. В третьем раунде квалификации минское "Динамо" встретится с АЕК с Кипра. Первая встреча пройдет на Кипре 27 июля, ответная — 3 августа в Минске. Победитель пары выйдет в плей-офф квалификации.

А вот футболисты брестского "Динамо" не пробились в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы, уступив по сумме двух встреч австрийскому "Альтаху". После гостевой ничьей со счетом 1:1 у брестчан были отличные шансы на выход в следующий раунд, но они их не использовали.

Брестчане крайне неудачно стартовала в ответном матче. Уже на 8-й минуте Муме Нгамале ударом с центральной линии поля открыл счет – 1:0, а за минуту до перерыва Штефан Нутц забил второй гол. Третий гол в ворота "Динамо" после перерыва забил Филипп Нетцер. Проиграв 0:3, обладатели Кубка Беларуси покидают Лигу Европы.