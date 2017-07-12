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21. 07. 2017

Результаты второго квалификационного раунда Лиги Европы

20 июля завершился второй отборочный раунд Лиги Европы. Представляем вашему вниманию результаты ответных матчей, а также все пары третьей квалификационной стадии.

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Динамо (Минск, Беларусь) — Работнички (Македония) — 3:0 (первый матч — 1:1). 
Динамо (Брест, Беларусь) — Рейндорф (Австрия) — 0:3 (1:1). 
Люнгбю (Дания) — Слован (Братислава, Словакия) — 2:1 (1:0). 
ХИК (Финляндия) — Шкендия-79 (Македония) — 1:1 (1:3). 
Васа ПС (Финляндия) — Брондбю (Дания) — 2:1 (0:2). 
Судува (Литва) — Лиепая (Латвия) — 0:1 (2:0). 
Тракай (Литва) — Норрчепинг (Швеция) — 2:1, пенальти — 5:3 (1:2). 
Млада-Болеслав (Чехия) — Шемрок Роверс (Ирландия) — 2:0 (3:2). 
АИК (Швеция) — Железничар (Босния и Герцеговина) — 2:0 (0:0). 
Заря (Бельцы, Молдова) — Аполлон (Кипр) — 1:2 (0:3). 
АЕК (Ларнака, Кипр) — Корк Сити (Ирландия) — 1:0 (1:0). 
Левски (София, Болгария) — Хайдук (Сплит, Хорватия) — 1:2 (0:1). 
Зира (Азербайджан) — Астра (Румыния) — 0:0 (1:3). 
Мидтюлланд (Дания) — Ференцварош (Венгрия) — 3:1 (4:2). 
Бранн (Норвегия) — Ружомберок (Словакия) — 0:2 (1:0). 
Одд Гренланд (Норвегия) — Вадуц (Лихтенштейн) — 1:0 (1:0). 
Бней-Иегуда (Израиль) — Тренчин (Словакия) — 2:0 (1:1). 
Ботев (Болгария) — Бейтар (Иерусалим, Израиль) — 4:0 (1:1). 
Утрехт (Голландия) — Валлетта (Мальта) — 3:1 (0:0). 
Галатасарай (Турция) — Эстерсунд (Швеция) — 1:1 (0:2). 
Фола (Эш, Люксембург) — Интер (Баку, Азербайджан) — 4:1 (0:1). 
Люцерн (Швейцария) — Осиек (Хорватия) — 2:1 (0:2). 
Лех (Польша) — Хаугесунд (Норвегия) — 2:0 (2:3). 
Скендербеу (Албания) — Кайрат (Казахстан) — 2:0 (1:1). 
Домжале (Словения) — Валюр (Исландия) — 3:2 (2:1). 
АЕЛ (Лимасол, Кипр) — Прогрес (Люксембург) — 2:1 (1:0). 
Младост (Подгорица, Черногория) — Штурм (Австрия) — 0:3 (1:0). 
Ягеллония (Польша) — Габала (Азербайджан) — 0:2 (1:1). 
Црвена Звезда (Сербия) — Иртыш (Казахстан) — 2:0 (1:1). 
Горица (Словения) — Паниониос (Греция) — 2:3 (0:2). 
Широки Бриег (Босния и Герцеговина) — Абердин (Шотландия) — 0:2 (1:1). 
Видеотон (Венгрия) — Калью (Эстония) — 1:1 (3:0). 
Рейкьявик (Исландия) — Маккаби (Тель-Авив, Израиль) — 0:2 (1:3).

Пары третьего квалификационного раунда. Первые матчи состоятся 27 июля, ответные — 3 августа.

АЕК — Динамо (Минск) 
Абердин — Аполлон 
Црвена Звезда — Спарта Прага 
Эвертон — Ружомберок 
Астра — Александрия 
Бреннбю — Хайдук 
Гент — Альтах 
Ботев Пл — Маритиму 
Зенит — Бней-Иегуда 
АИК — Брага 
Судува — Сьон 
Фрайбург — Домжале 
Марсель — Остенде 
Университатя Кр — Милан 
Утрехт — Лех 
Млада Болеслав — Скендербеу 
Аустрия Вена — АЕЛ 
Панатинаикос — Габала 
Штурм — Фенербахче 
Тракай — Шкендия 
Краснодар — Люнгбю 
Динамо Загреб — Одд 
Динамо Бухарест — Атлетик 
Бордо — Видеотон 
Маккаби Тель-Авив — Паниониос 
Эстерсунд — Фола 
Арка — Мидтьюлланн 
Олимпик Донецк — ПАОК 
ПСВ — Осиек 
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