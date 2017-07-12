Результаты второго квалификационного раунда Лиги Европы

20 июля завершился второй отборочный раунд Лиги Европы. Представляем вашему вниманию результаты ответных матчей, а также все пары третьей квалификационной стадии.
Динамо (Минск, Беларусь) — Работнички (Македония) — 3:0 (первый матч — 1:1).
Динамо (Брест, Беларусь) — Рейндорф (Австрия) — 0:3 (1:1).
Люнгбю (Дания) — Слован (Братислава, Словакия) — 2:1 (1:0).
ХИК (Финляндия) — Шкендия-79 (Македония) — 1:1 (1:3).
Васа ПС (Финляндия) — Брондбю (Дания) — 2:1 (0:2).
Судува (Литва) — Лиепая (Латвия) — 0:1 (2:0).
Тракай (Литва) — Норрчепинг (Швеция) — 2:1, пенальти — 5:3 (1:2).
Млада-Болеслав (Чехия) — Шемрок Роверс (Ирландия) — 2:0 (3:2).
АИК (Швеция) — Железничар (Босния и Герцеговина) — 2:0 (0:0).
Заря (Бельцы, Молдова) — Аполлон (Кипр) — 1:2 (0:3).
АЕК (Ларнака, Кипр) — Корк Сити (Ирландия) — 1:0 (1:0).
Левски (София, Болгария) — Хайдук (Сплит, Хорватия) — 1:2 (0:1).
Зира (Азербайджан) — Астра (Румыния) — 0:0 (1:3).
Мидтюлланд (Дания) — Ференцварош (Венгрия) — 3:1 (4:2).
Бранн (Норвегия) — Ружомберок (Словакия) — 0:2 (1:0).
Одд Гренланд (Норвегия) — Вадуц (Лихтенштейн) — 1:0 (1:0).
Бней-Иегуда (Израиль) — Тренчин (Словакия) — 2:0 (1:1).
Ботев (Болгария) — Бейтар (Иерусалим, Израиль) — 4:0 (1:1).
Утрехт (Голландия) — Валлетта (Мальта) — 3:1 (0:0).
Галатасарай (Турция) — Эстерсунд (Швеция) — 1:1 (0:2).
Фола (Эш, Люксембург) — Интер (Баку, Азербайджан) — 4:1 (0:1).
Люцерн (Швейцария) — Осиек (Хорватия) — 2:1 (0:2).
Лех (Польша) — Хаугесунд (Норвегия) — 2:0 (2:3).
Скендербеу (Албания) — Кайрат (Казахстан) — 2:0 (1:1).
Домжале (Словения) — Валюр (Исландия) — 3:2 (2:1).
АЕЛ (Лимасол, Кипр) — Прогрес (Люксембург) — 2:1 (1:0).
Младост (Подгорица, Черногория) — Штурм (Австрия) — 0:3 (1:0).
Ягеллония (Польша) — Габала (Азербайджан) — 0:2 (1:1).
Црвена Звезда (Сербия) — Иртыш (Казахстан) — 2:0 (1:1).
Горица (Словения) — Паниониос (Греция) — 2:3 (0:2).
Широки Бриег (Босния и Герцеговина) — Абердин (Шотландия) — 0:2 (1:1).
Видеотон (Венгрия) — Калью (Эстония) — 1:1 (3:0).
Рейкьявик (Исландия) — Маккаби (Тель-Авив, Израиль) — 0:2 (1:3).
Пары третьего квалификационного раунда. Первые матчи состоятся 27 июля, ответные — 3 августа.
АЕК — Динамо (Минск)
Абердин — Аполлон
Црвена Звезда — Спарта Прага
Эвертон — Ружомберок
Астра — Александрия
Бреннбю — Хайдук
Гент — Альтах
Ботев Пл — Маритиму
Зенит — Бней-Иегуда
АИК — Брага
Судува — Сьон
Фрайбург — Домжале
Марсель — Остенде
Университатя Кр — Милан
Утрехт — Лех
Млада Болеслав — Скендербеу
Аустрия Вена — АЕЛ
Панатинаикос — Габала
Штурм — Фенербахче
Тракай — Шкендия
Краснодар — Люнгбю
Динамо Загреб — Одд
Динамо Бухарест — Атлетик
Бордо — Видеотон
Маккаби Тель-Авив — Паниониос
Эстерсунд — Фола
Арка — Мидтьюлланн
Олимпик Донецк — ПАОК
ПСВ — Осиек
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