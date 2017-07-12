Лукашенко прибыл в Киев

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 июля прибыл с официальным визитом в Украину. Его самолет приземлился в международном аэропорту Борисполь, сообщили в Администрации главы государства.

На 21 июля у Александра Лукашенко намечены переговоры с украинским коллегой Петром Порошенко, на которых планируется обсудить развитие политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между странами. Основное внимание стороны уделят состоянию и перспективам взаимодействия в экономике, в том числе в торговле, инвестициях, промышленной кооперации, нефтехимическом комплексе, энергетике, сельском хозяйстве, транспортно-логистической отрасли, развитию межрегионального диалога, приграничному сотрудничеству.

Одной из тем встречи станет урегулирование конфликта на востоке Украины, ситуация в регионе в целом, международная проблематика.