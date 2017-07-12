Лента RSS
Подписаться на ленту
21 июля 2017, пятница, 10:18
+23°C
Завтра +22°C
+23°C
Завтра +22°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,24
21. 07. 2017

Лукашенко прибыл в Киев

Источник фото: Президент Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 июля прибыл с официальным визитом в Украину. Его самолет приземлился в международном аэропорту Борисполь, сообщили в Администрации главы государства.

На 21 июля у Александра Лукашенко намечены переговоры с украинским коллегой Петром Порошенко, на которых планируется обсудить развитие политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между странами. Основное внимание стороны уделят состоянию и перспективам взаимодействия в экономике, в том числе в торговле, инвестициях, промышленной кооперации, нефтехимическом комплексе, энергетике, сельском хозяйстве, транспортно-логистической отрасли, развитию межрегионального диалога, приграничному сотрудничеству.

Одной из тем встречи станет урегулирование конфликта на востоке Украины, ситуация в регионе в целом, международная проблематика.
Это Интересно
Экономика
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Судя по нынешним учебникам, обязательна проверка на наркотики нужна не в школах, а в минобразования.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.