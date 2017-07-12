В ходе переписи белорусов расспросят, почему они хотят уехать из страны

Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказала о подготовке пробной переписи населения в Молодечненском районе, которая запланирована на октябрь и станет генеральной репетицией всеобщей переписи 2019 года.

Говоря о вопросах, на которые предстоит ответить жителям района, глава Белстата акцентировала внимание на миграционной политике, демографических установках, а также на сельскохозяйственной деятельности.

«Хотите ли вы уехать из Беларуси, по каким причинам вы хотите это сделать. Что касается демографических установок - хотите ли вы еще иметь детей», - добавила она.