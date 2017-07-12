Лента RSS
Подписаться на ленту
21 июля 2017, пятница, 11:46
+23°C
Завтра +22°C
+23°C
Завтра +22°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,24
21. 07. 2017

Неопытный водитель столкнулся с фурой под Витебском: трое пострадавших

Под Витебском неопытный водитель легковушки, который получил водительское удостоверение девять дней назад, столкнулся с грузовиком, в результате чего были травмированы три человека. Авария произошла 20 июля около 16:00 на первом километре трассы Р49 (юго-западный обход Витебска).

Водитель Ford 1999 года рождения на крутом закруглении дороги не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой Scania "Скания", под управлением водителя 1968 года рождения, передает БелТА.

В ДТП травмированы водитель и два пассажира легковушки 2000 и 1998 годов рождения. 
Это Интересно
Аварии, ДТП
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Судя по нынешним учебникам, обязательна проверка на наркотики нужна не в школах, а в минобразования.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.