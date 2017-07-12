Неопытный водитель столкнулся с фурой под Витебском: трое пострадавших

Под Витебском неопытный водитель легковушки, который получил водительское удостоверение девять дней назад, столкнулся с грузовиком, в результате чего были травмированы три человека. Авария произошла 20 июля около 16:00 на первом километре трассы Р49 (юго-западный обход Витебска).

Водитель Ford 1999 года рождения на крутом закруглении дороги не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой Scania "Скания", под управлением водителя 1968 года рождения, передает БелТА.

В ДТП травмированы водитель и два пассажира легковушки 2000 и 1998 годов рождения.