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21. 07. 2017

В Бобруйске вынесли приговор насильнику восьмилетней падчерицы

В Бобруйске вынесли приговор мужчине, который четыре месяца насиловал восьмилетнюю падчерицу. Его приговорили к 12 годам лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил, так и защита, и обвинение подали апелляции.

Установлено 11 преступных эпизодов, которые продолжались с ноября 2016-го по февраль 2017 года. Отчим в этом время не работал, а мать трудилась посменно и часто отсутствовала дома. Именно в это время мужчина и насиловал девочку, пишет «Вечерний Бобруйск».

Когда в феврале, когда он вновь изнасиловал ребенка, девочка рассказала обо всем матери. Женщина поделилась этим с подругой, а та сообщила в милицию. 
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