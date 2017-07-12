Беларусь просила Google удалить три видео с YouTube

Во втором полугодии 2016 года представители исполнительной власти Беларуси обратились в компанию Google с просьбой удалить три видео, размещенные на YouTube. Об этом говорится в «отчете о прозрачности», опубликованном на сайте компании. Что это были за ролики, не сообщается.

Удалить их просили в связи с национальной безопасностью, но запрос удовлетворен не был.

Среди причин, по которым Google отказывается удалить контент в ответ на запрос, названы некорректность просьб (например, отсутствие URL-ссылки), а также утверждения о клевете посредством неофициальных писем правительственных учреждений, а не судебных решений.