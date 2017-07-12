Контракты на 45 млн долларов подписали на белорусско-украинском бизнес-форуме

Контракты на сумму более 45 млн долларов были подписаны на белорусско-украинском бизнес-форуме в Киеве. Так, "БелАЗ" поставит пять карьерных самосвалов БелАЗ-75131 для "Арселор Миттал Кривой Рог" и два карьерных самосвала БелАЗ-75473 для Новотроицкого карьерного управления.

"Гомсельмаш" и торговый дом "МТЗ-Беларус-Украина" заключили договор на поставку 67 машинокомплектов зерноуборочных комбайнов КЗС-1218A1, "Могилевлифтмаш" поставит 200 лифтов для "Карат-лифткомплект", а между "БНХ Украина" и МЧП Фирма "Эридон" пПодписан меморандум на поставку минеральных удобрений.

О поставках продукции на украинский рынок договорились также Барановичское хлопчатобумажное объединение, "Бобруйскагромаш", "Белкоопвнешторг".