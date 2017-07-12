Главных фигурантов дела "черных риелторов" приговорили к смерти

Могилевский областной суд сегодня огласил приговор по делу так называемых черных риелторов, обвиняемых в убийстве шести человек и приготовлении к совершению убийства еще троих.

Главный фигурант Игорь Гершанков и его подельник Семен Бережной приговорены к исключительной мере наказания – расстрелу, передает БелТА.

Как сообщал Телеграф, преступники действовали с 2009 по 2015 год. Их жертвами стали шесть человек. Также следователи установили, что обвиняемые готовились лишить жизней еще трех человек. Преступникам было предъявлено обвинение по девяти статьям Уголовного кодекса: разбой, вымогательство, убийство и похищение человека, а также приготовление к ним, уничтожение документов, мошенничество и незаконный оборот психотропных веществ.

Как правило, их жертвами становились безработные, одинокие люди, которые злоупотребляли спиртными напитками и имели долги за ЖКУ. Преступники уговаривали их продать жилье, обещая помочь в покупке квартир меньшей площади, но на более выгодных условиях. После продажи обвиняемые забирали деньги, поили жертв алкоголем с подмешанным снотворным и убивали. Тела закапывали на сельских кладбищах.