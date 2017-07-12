Лукашенко призвал Порошенко рассчитывать на Беларусь

Во время переговоров 21 июля в Киеве с президентом Украины Петром Порошенко глава белорусского государства Александра Лукашенко отметил большой потенциал для развития сотрудничества Беларуси и Украины. Об этом сообщили в Администрации президента Беларуси.

По его словам, потенциал двух государств величайший. При этом он отметил, что главное не контракты, а взаимопомощь народов двух стран. «Это составляет основу наших отношений. И я вам благодарен за то, что вы уделяете этому серьезнейшее внимание. Вы поставили это в основу наших отношений. Все остальное приложится», - добавил Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что со времени встречи с Петром Порошенко в апреле правительства двух стран многое сделали по реализации достигнутых договоренностей. «Вы можете рассчитывать на то, что если мы что-то умеем и можем сделать для нашей Украины, мы это сделаем», - сказал президент Беларуси.

В свою очередь Петр Порошенко выразил заинтересованность в развитии сотрудничества с Беларусью по самым различным направлениям, в том числе в экономике, культуре, социальной сфере. По его словам, в ходе переговоров стороны смогут наметить «новые форматы, новую дорожную карту, новые шаги и ориентиры», которые смогут еще более увеличить сотрудничество.