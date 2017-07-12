Минчане отстояли Осмоловку: ее сносить не будут

Комитет по архитектуре и строительству Мингорисполкома на своем заседании 21 июля по поводу сноса послевоенной застройки в Осмоловке принял решение отказаться от проекта детального планирования района, который предусматривал уничтожение построенных в 1940-х годах двухэтажек.

«Проект детального планирования был отклонен», - сообщил Андрей Эзерин, занимавшийся защитой района от сноса, передает "Еврорадио". По его словам, главный вывод встречи состоит в том, что главный архитектор города заявил о необходимости прислушиваться к общественности.