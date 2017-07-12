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21. 07. 2017

Микроавтобус с пассажирами перевернулся под Гродно

Источник фото: ГАИ Гродно и Гродненской области

Микроавтобус с семью пассажирами перевернулся на 13-м километре дороги Гродно - Гожа, сообщили в ГАИ Гродненского облисполкома. Водитель 1992 года рождения ехал из города на работу в Гожу. В автомобиле находились его коллеги.

По предварительной версии, когда ехавший попутно Volkswagen под управлением женщины 1976 года рождения начал обгон, легковушка поспешила завершить маневр, при этом задела микроавтобус. От удара его развернуло, снесло на обочину и в кювет, где он перевернулся.

Медицинская помощь понадобилась троим пассажирам микроавтобуса. 
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