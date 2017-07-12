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21. 07. 2017

У Лукашенко нет аллергии на торговлю с Украиной

Источник фото: Президент Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 июля на переговорах с президентом Украины Петром Порошенко предложил создать межрегиональный форум сотрудничества. "У нас хорошо развивается региональное сотрудничество с Россией, Китаем, другими крупными государствами. Может быть, нам проработать вопрос и собирать такие межрегиональные форумы", - сказал он.

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В качестве места проведения такого форума глава государства предложил Гомель, а затем их проводить поочередно в Беларуси и Украине. По его словам, межрегиональное сотрудничество дает колоссальный эффект, передает БелТА.

Александр Лукашенко также подчеркнул заинтересованность белорусской стороны в развитии тесного сотрудничества с Украиной, в том числе в выходе с совместной продукцией на рынки третьих стран. «У нас нет никакой аллергии, мы не торгуем и не дружим против кого-то. Мы хотим работать вместе на дальней дуге, в других странах, создавать совместный продукт, продавать его. Мы будем создавать высокотехнологичный товар и будем им торговать вместе на зарубежных рынках», - заявил он.

Президент подчеркнул, что в плане торгово-экономического сотрудничества есть к чему стремиться, поскольку ранее товарооборот двух стран достигал 8 млрд долларов в год. «Сейчас мы этого уровня не достигли. Но я уверен, что можно его превзойти», - уверен он.

Глава государства отметил важность развития кооперационных связей, создания новых и развития имеющихся совместных промышленных производств. 
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