Активистка FEMEN оголила грудь перед Лукашенко - видео

21 июля во время открытия церемонии подписания совместных соглашений между Беларусью и Украиной в зал выбежала обнаженная женщина с криками «Жыве Беларусь!» и такой же надписью на груди. Из зала ее вывели охранники, а церемония продолжилась.
Ответственность за акцию взяла украинская организация FEMEN.
«Движение FEMEN таким образом выразило свое отношение к визиту белорусского диктатора в Украину. Сотни украинцев погибли и продолжают погибать за демократию и свободу Украины, но сегодня на официальном уровне в нашей стране принимают человека, который в своей стране убивает, похищает людей и подавляет всяческое инакомыслие», - заявила лидер движения Анна Гуцол.