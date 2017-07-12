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21. 07. 2017

Активистка FEMEN оголила грудь перед Лукашенко - видео

21 июля во время открытия церемонии подписания совместных соглашений между Беларусью и Украиной в зал выбежала обнаженная женщина с криками «Жыве Беларусь!» и такой же надписью на груди. Из зала ее вывели охранники, а церемония продолжилась.

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Ответственность за акцию взяла украинская организация FEMEN.

«Движение FEMEN таким образом выразило свое отношение к визиту белорусского диктатора в Украину. Сотни украинцев погибли и продолжают погибать за демократию и свободу Украины, но сегодня на официальном уровне в нашей стране принимают человека, который в своей стране убивает, похищает людей и подавляет всяческое инакомыслие», - заявила лидер движения Анна Гуцол.

 
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