Активистка FEMEN оголила грудь перед Лукашенко - видео

Ответственность за акцию взяла украинская организация FEMEN.

«Движение FEMEN таким образом выразило свое отношение к визиту белорусского диктатора в Украину. Сотни украинцев погибли и продолжают погибать за демократию и свободу Украины, но сегодня на официальном уровне в нашей стране принимают человека, который в своей стране убивает, похищает людей и подавляет всяческое инакомыслие», - заявила лидер движения Анна Гуцол.