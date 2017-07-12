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21. 07. 2017

Лукашенко одобрил покупку Прокопеней Паритетбанка

Источник фото: TUT.by

Инвестиционная компания Виктора Прокопени VP Capital покупает за 50 млн долларов принадлежащий Беларуси пакет акций Паритетбанка (99,83% в уставном фонде). Сделка одобрена указом президента №254 от 18 июля.

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Паритетбанк, 15-й банк Беларуси по активам, был основан в 1991 году и имеет около 25 отделений по стране. За первый квартал 2017 года его активы составляли более 350 млн рублей, а обязательства превышали 250 млн. Собственный капитал банка составляет около 100 млн рублей.

Банку принадлежит ряд объектов недвижимости, в нем работает более 400 человек.
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