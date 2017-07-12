Позиция Лукашенко в отношении конфликта в Украине не поменялась

Президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам переговоров в Киеве с президентом Украины Петром Порошенко подтвердил готовность содействовать мирному урегулированию ситуации в Украине. В частности, говоря о поставках гуманитарной помощи в Луганскую и Донецкую области, он заявил, что хотел бы работать там без посредников и по наикратчайшему пути.

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«Если будет интерес какой-то и у нас совпадут эти гуманитарные конвои, чтобы мы это сделали вместе», - сказал глава государства, передает БелТА.

Он также отметил, что его позиция в отношении конфликта в Украине не поменялась. "Я никогда не ставил перед собой цель бежать впереди паровоза. Я делал, делаю и буду делать только то, о чем меня попросят два президента", - заметил президент, напомним, что по просьбе сторон в Минске была организована площадка для переговоров, и претензий никаких нет.

"Так будет и впредь. Все, что поручат мне два президента, больше чем кто-либо вовлеченные в этот конфликт, мы, белорусы, будем делать", - подчеркнул Александр Лукашенко.