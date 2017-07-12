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21. 07. 2017

Главный архитектор Минска не теряет надежды застроить Осмоловку

Главный архитектор Минска Павел Лучинович прокомментировал решение архитектурно-градостроительного совета по Осмоловке. По его словам, мнение общественности показала, что реализация проектных решений детального плана преждевременна.

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По его словам, в план детального планирования территории в границах улиц Старовиленской - Киселева - Куйбышева - Коммунистической внесут изменения, особое внимание уделив оценке состояния зданий. Затем планируется объявить конкурс на разработку концепции застройки кварталов. Также остается актуальным определение охранных зон историко-культурной ценности, передает БелТА.

Павел Лучинович заявил, что «Осмоловка будет развиваться, и сейчас важно наладить диалог между властью, архитектурной общественностью и жителями Осмоловки, определить, каким будет этот район». 
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