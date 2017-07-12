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21. 07. 2017

Нацбанк приветствует покупку Прокопеней Паритетбанка

Национальный банк Беларуси Источник фото: Telegraf.by

Национальный банк Беларуси приветствует приход в банковский сектор отечественного инвестора, имеющего хорошую деловую репутацию и большой опыт работы в сфере IТ, сообщил пресс-секретарь Нацбанка Беларуси Александр Тимошенко, комментируя покупку Паритетбанка компанией Виктора Прокопени VP Capital.

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По его словам, этот шаг будет способствовать внедрению в Паритетбанке новых инновационных технологий, новых видов банковских продуктов, современных подходов к управлению бизнесом, передает БелТА.

Результатом этого, заявил он, станет рост эффективности деятельности банка, а также развитие здоровой конкуренции в банковском секторе в целом.
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