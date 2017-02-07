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02. 07. 2017

За два дня в Украину не пустили семь певцов из РФ

За два дня Госпогранслужба и СБУ отказали во въезде семерым артистам из России. Об этом в своем Twitter сообщил вице-премьер Вячеслав Кириленко.

"СБУ и пограничники не впустили семь певцов из России за два дня. Может, пора уже спросить с тех, кто их приглашает так настойчиво в Украину", - написал он.

Кроме того, вице-премьер предложил создать реестр организаторов, которые приглашают в Украину артистов, нарушивших закон.

"Надо составить реестр организаторов, которые приглашают на фестивали и концерты нарушителей украинских законов из России. Чтобы за такими деятелями следить особенно", - написал Кириленко

В Киеве с 28 июня по 2 июля проходит музыкальный фестиваль Atlas Weekend 2017. 

Источник: korrespondent.net
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