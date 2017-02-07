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02. 07. 2017

Большинство британцев хотят сохранить права в ЕС

Большинство британских граждан - около 60 процентов, хотят сохранить неограниченное право на проживание и работу в странах Евросоюза после Brexit. Об этом пишет Guardian со ссылкой на опрос Лондонской высшей школы экономики.

Отмечается, что часть опрошенных заявили, что готовы заплатить сумму, соответствующую взносу Британии в бюджет ЕС в расчете на душу населения за сохранение данных прав.

Также сообщается, что за лишение возможности голосовать на местных выборах граждан ЕС выступили десять проценто респондентов, в то время как 73 процента поддержали сохранение текущего положения.

Источник: korrespondent.net
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