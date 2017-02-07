Бокс: Украинец уступил россиянину по очкам

В Москве состоялся боксерский поединок за вакантный титул WBO International и WBA Inter-Continental в супертяжелом весе между украинцем Андреем Руденко и россиянином Александром Поветкиным. Наш боксер проиграл по очкам, сообщает Укринформ.

Украинец в первом раунде получил травму - спазм шеи. С повреждением Руденко провел весь 12-раундовый поединок. Единогласным решением судей (120:109, 120:108, 120:108) победу одержал Александр Поветкин.

Отметим, что это был первый бой россиянина после дисквалификации за допинг.

Представитель украинского боксера Андрея Руденко Владислав Елисеев пояснил результат боя сочетанием факторов. «У Андрея произошел спазм, он так сказал во время боя. Не хочется искать каких-то оправданий, потому что Александр оказался сильнее, этот спазм не стал ключевым фактором. Да, возможно как-то изменил картину, настроение. Не все у нас получилось, хотя мы и тщательно готовились к Поветкину. Мы расстроены результатом.

Со здоровьем у Руденко все хорошо, но мы запереживали в первом раунде. Ведь понимали, что в случае остановки боя никто не выиграл бы. Мы довольны тем, что бой продлился все 12 раундов после такого конфуза. Наша команда не хотела остановки боя.

Мы хотели бы реванш, но все зависит от команды Поветкина. Если они захотят, то мы будем готовы, лучше подготовимся», - сказал Елисеев.

Источник: korrespondent.net