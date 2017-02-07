Лента RSS
Подписаться на ленту
02 июля 2017, воскресенье, 17:29
+16°C
Завтра +19°C
+16°C
Завтра +19°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,21
02. 07. 2017

В Крыму замглавы Меджлиса не пустили на похороны матери

В СИЗО Симферополя отказались принять заявление жены заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза о предоставлении ему возможности посетить похороны матери, умершей в ночь на 2 июля. Об этом в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.

"Дежурный отказался принять - воскресенье, канцелярия закрыта, начальника нет", - отметил адвокат.

Ранее, 20 июня, Чийгозу разрешили попрощаться со смертельно больной матерью. Для этого его привезли в Бахчисарай.

Напомним, суд над Чийгозом проходит с 2015 года в Симферополе. Сейчас заместитель главы Меджлиса находится в СИЗО и ему грозит тюремное заключение сроком до 10 лет. Ему инкриминируют организацию и участие в массовых беспорядках у стен крымского парламента 26 февраля 2014 года.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Что бы я ни собрался делать, у моей бабушки есть такая же история, в которой кто-то умер…

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.