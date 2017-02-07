В Крыму замглавы Меджлиса не пустили на похороны матери

В СИЗО Симферополя отказались принять заявление жены заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза о предоставлении ему возможности посетить похороны матери, умершей в ночь на 2 июля. Об этом в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.

"Дежурный отказался принять - воскресенье, канцелярия закрыта, начальника нет", - отметил адвокат.

Ранее, 20 июня, Чийгозу разрешили попрощаться со смертельно больной матерью. Для этого его привезли в Бахчисарай.

Напомним, суд над Чийгозом проходит с 2015 года в Симферополе. Сейчас заместитель главы Меджлиса находится в СИЗО и ему грозит тюремное заключение сроком до 10 лет. Ему инкриминируют организацию и участие в массовых беспорядках у стен крымского парламента 26 февраля 2014 года.

Источник: korrespondent.net