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02. 07. 2017

Под Песками погибли двое украинских военных

Двое украинских военнослужащих погибли возле села Пески Донецкой области. Об этом в воскресенье 2 июля, сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

 "За сутки двое украинских военных погибли. Это произошло в районе населенного пункта Пески в результате подрыва на мине. Еще трое украинских военных получили ранения и боевые травмы", - сказал он.

По сообщению пресс-центра АТО, за минувшие сутки на Донбассе сепаратисты 25 раз обстреляли подразделения Вооруженных сил Украины.

Источник: korrespondent.net
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