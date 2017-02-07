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02. 07. 2017

В метро Киева взрывчатку не нашли

В столице открыли станцию метро Льва Толстого. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена в Twitter.

"Станцию Площадь Льва Толстого осмотрели. Взрывоопасных предметов не обнаружили. Работаем в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Это пятая станция метро, которую сегодня проверили на наличие взрывчатки после соответствующего сообщения анонима.

Первой проверяли информацию о минировании станции Театральная, в целях безопасности закрывали и Золотые ворота, однако взрывчатки не нашли. Потом проверяли Минскую и Оболонь, еще через некоторое время - Майдан Независимости.

Напомним, 22 июня  в столичном метро на красной ветке погиб экстремал-зацепер, ехавший на крыше поезда. 

28 мая в Киеве произошел похожий инцидент. Тогда в этом же месте – между станциями Дарница и Левобережная – погиб мужчина, пытавшийся прокатиться на вагоне поезда.

Источник: korrespondent.net
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