Путин включил воды Крыма в свободную экономическую зону

Президент России Владимир Путин подписал закон "о включении внутренних морских вод и территориального моря РФ" вдоль прибрежной линии Крыма в состав так называемой свободной экономической зоны региона (СЭЗ).

Закон обнародован на портале правовой информации России.

Принимая данный закон, правительство РФ предусматривало, что включение прибрежных вод оккупированного Крыма в состав СЭЗ "будет способствовать увеличению количества лиц, желающих получить статус участника свободной экономической зоны и привлечению дополнительных инвестиций в экономику региона".

В документе указано, что свободная экономическая зона - это территория республики Крым и Севастополя и примыкающие к территориям Крыма и Севастополя внутренние морские воды и территориальное море Российской Федерации, "в пределах границ которых действует особый режим осуществления предпринимательской и иной деятельности, а также применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны".

Источник: korrespondent.net