В Италии задержали бойца Нацгвардии Украины

В Италии по подозрению в причастности к смерти итальянского журналиста задержан боец батальона оперативного назначения Национальной гвардии Украины Виталий Маркив. Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Украины.

Заместителя командира взвода батальона оперативного назначения им.Кульчицкого Нацгвардии, старшего сержанта Виталия Маркива задержали 30 июня по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Рокелли близ Славянска в 2014 году.

В МВД уточняют, что подозрения основаны на показаниях французского журналиста Уильяма Рогелона: он дал показания относительно обстоятельств гибели в 2014 году в зоне АТО итальянского и российского журналистов и указал на то, что их смерть стала следствием применения оружия подразделением Виталия Маркова.

"В рамках этого дела французский журналист указал на то, что смерть вышеуказанных журналистов стала следствием применения оружия подразделением НГУ, в котором проходил службу задержанный Виталий Маркив. Кроме того, в рамках показаний французский журналист предоставил видеоряд. При этом, по данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск", - говорится в сообщении.

В МВД выразили обеспокоенность задержанием и добавили, что Генеральная прокуратура Украины проводит мероприятия по установлению всех обстоятельств задержания в рамках международно-правового сотрудничества.

В свою очередь, в Национальной гвардии сообщили, что Маркив уехал в Италию во время планового отпуска. Также в НГУ отметили, что официальной информации о задержании Маркива в Нацгвардию не поступало.

Генконсульство Украины в Милане и департамент консульской службы МИД дело о задержании Маркива взяли под особый контроль.

Источник: korrespondent.net