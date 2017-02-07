В Украине от урагана пострадали 17 человек

В Украине из-за проливных доджей и порывов ветра 1 июля пострадали 17 человек, говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сильные ливни, грозы и шквальный ветер повалили 640 деревьев, были повреждены 260 кровель жилых домов, 11 хозяйственных построек и восемь общеобразовательных школ.

Больше всего пострадавших в Киевской области - восемь человек. В Барышевском районе повреждены шиферные и металлические кровли на 18 многоэтажных жилых домах, 202 частных жилых домах и семь общеобразовательных школах, повалено 140 деревьев.

В Черкасской области пострадали пять человек, в пяти районах области повреждены кровли на восьми частных домах и восьми хозяйственных зданиях, повалены 138 деревьев.

В Сумской области - пострадали четыре человека, из них один ребенок 2013 года рождения. В Сумах и пяти районах области повреждены кровли на четырех частных жилых домах, повалено 43 дерева.

В Тернопольской области в Збаражском районе повреждены кровли на двух частных жилых домах и трех хозяйственных зданиях, повалено 80 деревьев.

В Полтавской области - в двух районах (Лубенский и Оржицкий районы) повреждены кровли на 14 частных жилых домах, повалены 225 деревьев.

В Кировоградская области - в двух районах (Новомиргородский и Новоархангельский районы) повреждены кровли на 12 частных жилых домах и на 1 общеобразовательном учреждении, повалено 14 деревьев.

К ликвидации последствий непогоды от ГСЧС было привлечено 210 человек личного состава и 45 единиц техники.

Источник: korrespondent.net