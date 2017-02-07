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02. 07. 2017

Катар отверг ультиматум арабских стран

Министр иностранных дел Катара - шейх Мухаммед бин Абдулрахман Аль-Тани - заявил, что его страна не выполнит ни одного из 13 требований Саудовской Аравии и ее союзников. Доха предлагает "надлежащее условие для диалога" ради урегулирования кризиса в Персидском заливе. Об этом сообщил Al Jazeera.

Министр, выступая на пресс-конференции в Риме в субботу, заявил, что этот список требований будет отклонен.

Как известно, срок для выполнения ультиматума арабских стран относительно Катара истекает сегодня, 2 июля.

"Все понимают, что эти требования призваны нарушить суверенитет Катара, закрыть свободу слова и ввести механизм аудита и надзора в отношении Катара", - сказал шейх.

"Мы считаем, что мир регулируется международным правом, он регулируется порядком, который не позволяет большим странам запугивать малые страны", - добавил Аль-Тани.

Напомним, Саудовская Аравия, Египет, Объеденные Арабские Эмираты и Бахрейн поставили ультиматум Катару, требуя, чтобы он полностью закрыл финансируемую им телекомпанию "Аль-Джазира".

От Катара также требуют сократить до минимума связи с Ираном и закрыть турецкую военную базу, прервать все связи с исламистским движением "Братья-мусульмане", прекратить финансирование всех организаций, которые признаны террористическими в США, прервать связи с ливанской повстанческой группировкой "Хезболла".

Требования должны были быть выполнены в течение 10 дней.

Кувейт выступает посредником в переговорах между Катаром и арабскими странами, которые объявили экономическую и политическую блокаду Дохи.

Если по прошествии десяти дней Катар не подчинится поставленным условиям, список будет признан "утратившим силу". Что дальше предпримут арабские страны, неизвестно.

Источник: korrespondent.net
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