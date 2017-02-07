Катар отверг ультиматум арабских стран

Министр, выступая на пресс-конференции в Риме в субботу, заявил, что этот список требований будет отклонен.
Как известно, срок для выполнения ультиматума арабских стран относительно Катара истекает сегодня, 2 июля.
"Все понимают, что эти требования призваны нарушить суверенитет Катара, закрыть свободу слова и ввести механизм аудита и надзора в отношении Катара", - сказал шейх.
"Мы считаем, что мир регулируется международным правом, он регулируется порядком, который не позволяет большим странам запугивать малые страны", - добавил Аль-Тани.
Напомним, Саудовская Аравия, Египет, Объеденные Арабские Эмираты и Бахрейн поставили ультиматум Катару, требуя, чтобы он полностью закрыл финансируемую им телекомпанию "Аль-Джазира".
От Катара также требуют сократить до минимума связи с Ираном и закрыть турецкую военную базу, прервать все связи с исламистским движением "Братья-мусульмане", прекратить финансирование всех организаций, которые признаны террористическими в США, прервать связи с ливанской повстанческой группировкой "Хезболла".
Требования должны были быть выполнены в течение 10 дней.
Кувейт выступает посредником в переговорах между Катаром и арабскими странами, которые объявили экономическую и политическую блокаду Дохи.
Если по прошествии десяти дней Катар не подчинится поставленным условиям, список будет признан "утратившим силу". Что дальше предпримут арабские страны, неизвестно.
Источник: korrespondent.net
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