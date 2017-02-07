Омелян: Полный запрет на въезд россиян не нужен

Украине стоит ввести визовый режим с Российской Федерацией и так называемые "черные списки", а вот полный запрет на въезд россиян не имеет смысла. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире телеканала 112.

"Я не думаю, что полный запрет на въезд имеет смысл (россиян в Украину, - ред.). Однозначно должны ввести визовый режим. Однозначно должны ввести усиленный контроль за перемещениями в пограничной зоне. И есть проект Стена. Должны быть "черные списки", безусловно. Тем более, что они работают уже. И эти меры должны быть усилены, потому что киллеры, которые прибывают с территории России, безусловно, действуют по указанию Путина и по указанию российского правительства, но они проникают на территорию Украины. Поэтому этот риск является чрезвычайно высоким", - сказал Омелян.

Напомним, ранее сообщалось, что секретарь СНБО предложил пропускать россиян через границу с Украиной только по биометрическим загранпаспортам.

Источник: korrespondent.net