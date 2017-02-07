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02. 07. 2017

После запрета российского софта ПК в Украине уязвимы - РФ

Компьютеры в Украине стали уязвимыми для любых, в том числе любительских хакерских атак из-за отказа от российского софта. Об этом сказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, пишет РИА Новости Украина.
 
"В Украине, как известно, запретили российский софт, включая общеизвестные и общепризнанные бухгалтерские программы, стоявшие на подавляющем большинстве компьютеров в большинстве украинских офисов. Сделав их после этого уязвимыми, как мне говорили специалисты, для любых, в том числе самых любительских хакерских атак", - сказал Косачев.
 
Что касается обвинений СБУ в адрес России, то, отметил российский сенатор, в них "ни капли экспертизы и ни капли безопасности - сплошная политика из серии "мы им покажем!"
 
Косачев напомнил, что в СБУ обвиняли Россию в убийстве бывшего депутата Госдумы Вороненкова "спустя даже не дни и часы, а минуты после совершения преступления".
 
Напомним, глобальная хакерская атака вируса-вымогателя 27 июня поразила IT-системы компаний Украины и ряда других стран, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, банковский, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, сайты госорганов. 1 июля СБУ заявила, что установила причастность спецслужб России к атаке вируса.
 

Источник: korrespondent.net
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