После запрета российского софта ПК в Украине уязвимы - РФ

"В Украине, как известно, запретили российский софт, включая общеизвестные и общепризнанные бухгалтерские программы, стоявшие на подавляющем большинстве компьютеров в большинстве украинских офисов. Сделав их после этого уязвимыми, как мне говорили специалисты, для любых, в том числе самых любительских хакерских атак", - сказал Косачев.

Что касается обвинений СБУ в адрес России, то, отметил российский сенатор, в них "ни капли экспертизы и ни капли безопасности - сплошная политика из серии "мы им покажем!"

Косачев напомнил, что в СБУ обвиняли Россию в убийстве бывшего депутата Госдумы Вороненкова "спустя даже не дни и часы, а минуты после совершения преступления".

Напомним, глобальная хакерская атака вируса-вымогателя 27 июня поразила IT-системы компаний Украины и ряда других стран, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, банковский, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, сайты госорганов. 1 июля СБУ заявила, что установила причастность спецслужб России к атаке вируса.



Компьютеры в Украине стали уязвимыми для любых, в том числе любительских хакерских атак из-за отказа от российского софта. Об этом сказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, пишет РИА Новости Украина.