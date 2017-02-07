СБУ поймала "минера" столичного метро

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали злоумышленника, который сегодня позвонил на «горячую линию» о минировании киевского метрополитена, сообщает пресс-служба СБУ.

По информации правоохранителей, с сообщениями о минировании всех пяти станций метро звонил один и тот же человек.

"Сотрудники Киевского управления СБ Украины оперативно установили место нахождения злоумышленника и задержали его в одном из сел Киевской области. При этом «телефонный террорист» рассказывал, что за совершение этих преступлений ему заплатили из России", - говорится в сообщении пресс-службы.

Продолжаются следственные действия и оперативные мероприятия. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 Уголовного кодекса Украины. Согласно этой статье ложное сообщение о минировании любых объектов собственности наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет. За повторный такой звонок злоумышленник может быть осужден от четырех до восьми лет лишения свободы.

Напомним, 2 июля поступили анонимные звонки о минировании сразу пяти станций столичного метрополитена: Оболонь, Минская, Майдан Незалежности, Льва Толстого, Театральная.

Источник: korrespondent.net