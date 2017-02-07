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02. 07. 2017

В Дамаске взрыв унес более 20 жизней

Террорист-смертник взорвал заминированный автомобиль в воскресенье, 2 июля, на площади Тахрир в Дамаске. Погибли свыше 20 человек, тяжело ранены свыше 10, количество жертв может увеличиться. Среди погибших 7 солдат. Также мертвы трое террористов, сообщает DW.

Жертв могло быть больше. Полиция преследовала три автомобиля со взрывчаткой, два из них удалось остановить. Третью машину полицейские окружили на площади Тахрир, после чего смертник привел в действие взрывное устройство. Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.

Напомним, с начала года в Сирии произошел ряд крупных терактов. В апреле террорист-смертник взорвал автомобиль в пригороде Алеппо, где беженцы ожидали коридора для выезда на безопасную территорию. Погибли свыше 110 человек, большинство из них - дети.

Источник: korrespondent.net
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