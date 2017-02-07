В Гамбурге тысячи людей протестуют перед саммитом G20

В Гамбурге тысячи людей вышли на демонстрацию перед саммитом G20. Демонстранты выступают против политики стран-участниц саммита, прежде всего, в сфере защиты климата и торговли. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным организаторов, на протест собрались около 18 тыс человек. Полиция сообщает о восьми.

Это первая из около 30 демонстраций, которые должны пройти перед и во время саммита G20.

Среди протестующих были представители профсоюзов, объединений защиты прав потребителей, фермеров, защитников окружающей среды и церковных организаций.

Участники акции несли плакаты с надписями "Планета Земля прежде всего" (протест против отказа президента США Дональда Трампа от выполнения парижского климатического соглашения), "Боритесь с бедностью" и "Демократия сейчас".

По данным немецкого министра внутренних дел Томаса де Мезьера, ожидается, что на время проведения саммита в Гамбурге соберутся более восьми тысяч готовых к насилию, радикально настроенных человек из ФРГ и других стран. В правительстве Германии призывают всех участников протестов воздержаться от любого насилия.

Саммит G20 состоится в Гамбурге 7-8 июля.

Источник: korrespondent.net