Омелян: Кибератака была тестовой

Кибератака была тестовой, чтобы выявить слабые места цифровой инфраструктуры Украины. Такую позицию выразил глава профильного министерства Владимир Омелян в эфире телеканала 112.

"То, что нам удалось установить, то это точно не шла речь о деньгах, когда мы говорим о кибератаке. Работала группа минимум 10-20 высококлассных специалистов. Работали они в течение 3-4 месяцев минимум. Это означает, что это была хорошо спланированная операция. Поскольку не было финансовой мотивации, и это не был кружок любителей-аматоров, то есть мы можем четко говорить, что это российский сценарий. Это был тестовый сценарий. Была цель просто прощупать слабые места цифровой инфраструктуры украинских компаний - как частных, так и государственных", - сказал Омелян.

Министр отметил, что убежден в том, что это была российская операция, и она является элементом агрессии против Украины.

Напомним, глобальная хакерская атака вируса-вымогателя 27 июня поразила IT-системы компаний Украины и ряда других стран, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, банковский, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, сайты госорганов. 1 июля СБУ заявила, что установила причастность спецслужб России к атаке вируса.

Источник: korrespondent.net