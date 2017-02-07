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02. 07. 2017

Майдан в Венесуэле: уже 90 погибших

Жители Венесуэлы протестуют с апреля, требуя отставки президента Николаса Мадуро, которого они обвиняют в установлении диктатуры и доведении страны до глубокого экономического кризиса. Лишь за вчера, 1 июля, в ходе столкновений на митингах в городе Баркисимето погибло четыре протестующих.

По данным мэра Баркисимето, демонстранты были застрелены членами проправительственных вооруженных формирований.

Таким образом, число жертв антиправительственных протестов в Венесуэле, которые продолжаются в течение последних трех месяцев, составляет уже не менее 89 человек, еще 750 человек получили ранения.
 

Каракас, протесты (фото ЕРА)

Акции протеста проходят в Венесуэле ежедневно. Полиция задержала уже более 1300 человек, выступающих на стороне оппозиции. А еще 250 предстали перед военными трибуналами.

Протесты в Венесуэле (фото ЕРА)

Ранее президент Мадуро заявил о намерениях внести изменения в конституцию страны и тем самым разрешить кризис в Венесуэле. Но местные оппозиционеры отказались участвовать в этом процессе.

Каракас (фото ЕРА)

Участники демонстраций требуют досрочных выборов президента, полного восстановления прав парламента Венесуэлы, а также начала процесса восстановления экономики. Также венесуэльская оппозиция обвиняет Мадуро в игнорировании законов, удержании политзаключенных и давлении на судебные органы.

 Полиция задерживает протестующих (фото ЕРА)
 Протесты в Вэнесуэле продолжаются четвертый месяц (фото ЕРА)
 
 "Майдан" в Венесуэле (фото ЕРА)
Протесты в Каракасе (фото ЕРА)

Источник: korrespondent.net
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