Майдан в Венесуэле: уже 90 погибших

Жители Венесуэлы протестуют с апреля, требуя отставки президента Николаса Мадуро, которого они обвиняют в установлении диктатуры и доведении страны до глубокого экономического кризиса. Лишь за вчера, 1 июля, в ходе столкновений на митингах в городе Баркисимето погибло четыре протестующих.



По данным мэра Баркисимето, демонстранты были застрелены членами проправительственных вооруженных формирований.

Таким образом, число жертв антиправительственных протестов в Венесуэле, которые продолжаются в течение последних трех месяцев, составляет уже не менее 89 человек, еще 750 человек получили ранения.



Каракас, протесты (фото ЕРА)

Акции протеста проходят в Венесуэле ежедневно. Полиция задержала уже более 1300 человек, выступающих на стороне оппозиции. А еще 250 предстали перед военными трибуналами.

Протесты в Венесуэле (фото ЕРА)

Ранее президент Мадуро заявил о намерениях внести изменения в конституцию страны и тем самым разрешить кризис в Венесуэле. Но местные оппозиционеры отказались участвовать в этом процессе.

Каракас (фото ЕРА)

Участники демонстраций требуют досрочных выборов президента, полного восстановления прав парламента Венесуэлы, а также начала процесса восстановления экономики. Также венесуэльская оппозиция обвиняет Мадуро в игнорировании законов, удержании политзаключенных и давлении на судебные органы.

Полиция задерживает протестующих (фото ЕРА) Протесты в Вэнесуэле продолжаются четвертый месяц (фото ЕРА) "Майдан" в Венесуэле (фото ЕРА) Протесты в Каракасе (фото ЕРА)

Источник: korrespondent.net