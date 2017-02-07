Пакистан может заказать украинские танки "Оплот"

Пакистан может заказать большую партию танков украинского производства "Оплот". Появление нового танка в армии Пакистана анонсировало тамошнее военно-аналитическое сообщество Pakistan Defence в Twitter.

"Новый монстр Пакистанской армии приближается..." - сказано в сообщении.

Согласно сообщению Национального промышленного портала, ранее посол Пакистана в Украине Атар Аббас рассказал о намерении Пакистана купить около сотни "Оплоов".

Соглашение о закупке украинского боевого танка "Оплот" сейчас на завершающей стадии тестирования и оценки. В случае подписания Пакистан купит на харьковском предприятии "Завод им. Малышева" более ста единиц такой техники, сказал посол.

По его словам, оборонный сектор был одним из основных направлений сотрудничества между Пакистаном и Украиной.

"Это касалось закупок тяжелой техники и ее технического обслуживания, в частности, танков "Аль-Халид", - отметил посол.

"Несколько месяцев назад подписано Соглашение о совместном производстве двигателей для танка "Аль-Халид" и военных вертолетов. Все производство будет осуществляться на пакистанской территории", - подчеркнул посол.

Военное сотрудничество между двумя странами началось в 1996 году, когда был подписан контракт стоимостью около $600 млн на поставку Исламабаду 320 танков Т-80УД производства Харьковского завода им. Малышева.

Тогда успешное выполнение этого контракта позволило Украине войти в 10 крупнейших производителей оружия в мире.

Напомним, недавно Украина поставила в Таиланд партию из пяти танков "Оплот".