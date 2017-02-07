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02. 07. 2017

Польша не закроет пункт пропуска на Волыни

Пограничные ведомства Украины и Польши согласовали продолжение пилотного проекта, по которому в пункте пропуска Угринов-Долгобычув на Волыни осуществляется пешеходное движение.

Этот срок составит 6 месяцев – до 31 декабря 2017 года. Граждане будут иметь возможность пересекать украинско-польскую границу на этом направлении в пешем порядке, сообщает Госпогранслужба.

Пилотный проект был внедрен в 2015 году. Продление срока его реализации будет способствовать дальнейшему развитию добрососедских отношений жителей пограничья Украины и Польши.

Напомним,  в конце 2016 года Польша обратилась к Украине с просьбой не продлевать срок действия пешеходного пункта пересечения границы Угринов-Долгобычив, однако в итоге согласилась продлить эксперимент до 30 июня 2017 года.

В июне 2017 пограничная служба Польши также сообщила, что не рекомендует продлевать действие пункта пропуска из-за отсутствия условий, гарантирующих безопасность людей, пересекающих границу пешком.

Источник: korrespondent.net
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