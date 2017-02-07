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02. 07. 2017

В Украину возвращаются дожди

В Украину возвращается дождевой циклон, поэтому уже с начала рабочей недели в отдельных регионах страны ожидаются сильные дожди с грозами. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра, сообщает Сегодня.

В частности, в понедельник, 3 июля, сильные дожди с грозами пройдут на юге Украины. Днем температура воздуха там составит от +27 до +36.

Аналогичная погода будет и на востоке страны, температура воздуха – от +29 до +36.

В центральных и северных регионах Украины местами ожидаются дожди, днем температура воздуха составит от +23 до +29.

В западных областях ожидается солнечная погода. Столбик термометра будет колебаться в пределах +21…+25.

Во вторник, 4 июля, по всей территории западных и северных областей будет солнечная и теплая погода. Температура воздуха поднимется до 21-25 градусов.

В центральных регионах Украины местами ожидаются дожди, днем температура воздуха составит от +23 до +30.

Сильные дожди с грозами пройдут на юге и востоке Украины. Днем температура воздуха там составит от +27 до +36.

Источник: korrespondent.net
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