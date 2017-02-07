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02. 07. 2017

Цены на продукты стали свободными

Вступило в силу постановление Кабинета министров об отмене государственного ценового регулирования на ряд товаров и услуг.

Действие постановления распространяется на:

- предельные торговые надбавки к оптовой цене производителя на муку, хлеб, макаронные изделия, крупы, сахар, говядину, свинину и мясо птицы, колбасные изделия вареные, молоко, сыр, сметану, масло сливочное, масло подсолнечное, яйца куриные не выше 15%;

- предельные уровни рентабельности и торговые надбавки на детское питание, предельные размеры платы за услуги, предоставляемые в торговых объектах, на рынках по продаже продовольственных и непродовольственных товаров;

 предельные уровни цен, нормативы рентабельности (в размере не выше 20%) за предоставление в аренду торговых помещений (площадей), торгово-технологического и/или холодильного оборудования в торговых объектах, на рынках по продаже продовольственных и непродовольственных товаров.

Главная цель этих изменений - снижение административного давления на бизнес, устранение избыточного вмешательства государства в экономические процессы, развитие конкуренции и дебюрократизация (дерегулирование) в сфере ценообразования.

Отмечается, что решение правительства также упростит процедуру изменения цен в зависимости от ценовых колебаний рынка, что позволит производителям быстрее реагировать на изменения конъюнктуры. В частности, Кабмин отменил обязанность для производителей продовольственных товаров подавать в Госпродпотребслужбу обоснование необходимости изменения оптово-отпускных цен на свою продукцию.

Кроме того, отменен порядок формирования цен на продовольственные товары (от 2008 года).

Напомним, Кабмин полностью отменил госрегулирование цен на продукты питания в постановлении Кабмина №394 от 7 июня. 

Источник: korrespondent.net
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