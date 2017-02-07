ГПУ хочет ареста шести нардепов

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что у ГПУ достаточно доказательств, чтобы убедить парламент снять депутатскую неприкосновенность с шести народных избранников. Об этом он сообщил 5 каналу.

По словам Луценко, все представления на снятие, которые в настоящее время уже находятся в парламенте, подкреплены законно собранными доказательствами: аудиозаписями, видео и свидетельствами очевидцев.



"У нас собрано достаточно доказательств для того, чтобы убедить беспристрастных депутатов - и тут ключевое - беспристрастных, в необходимости снятия депутатской неприкосновенности и продолжении досудебного следствия. Все это будет сопровождаться демонстрацией аудиозаписей, видеозаписей, документами. И с моей точки зрения, ни в комитете, ни в Верховной Раде не должен состояться суд. Должна состояться просто проверка - есть доказательства возможного создания уголовных правонарушений? Да, они есть. Достаточные ли - будет определять только суд ", - отметил генпрокурор.



Как известно, с понедельника, 3 июля, регламентный комитет будет рассматривать прокурорские представления о лишении неприкосновенности нардепов Андрея Лозового, Евгения Дейдея, Борислава Розенблатта, Олеся Довгого, Максима Полякова и Михаила Добкина.

Источник: korrespondent.net