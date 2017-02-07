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02. 07. 2017

Парубий поздравил ВМС Украины: Моряки вернут Крым

Спикер Верховной Рады в поздравлении с Днем ВМС Украины выразил уверенность в том, что украинские моряки вернут Крым, чем вызвал немалый ажиотаж в Рунете.

Заявление политика стало первым в топе по популярности российского агрегатора новостей Рамблер, а в комментариях россияне оставляют сотни комментариев.

В поздравлении с днем ВМС Украины, размещенном на официальном сайте парламента, Парубий отметил: "Убежден, что украинские военные моряки придут в Крым, вернут его Украине и восстановят наши военно-морские базы на полуострове. Будьте всегда верны сине-желтому флагу, который подняли ваши героические предшественники на кораблях украинская военно-морского флота в Крыму в 1918 году".

Парубий отметил, что "именно в июле 907 года состоялся выдающийся морской поход великого киевского князя Олега на Константинополь. Именно после этого похода Олег оставил на воротах Царьграда свой щит - символ победы. В июле 1918 года было создано первое постоянно действующее соединение кораблей Военно-морского флота Украинского государства, которое начало современный украинский военный флот". 
 

 
Поздравление Парубия морякам/скриншот

Источник: korrespondent.net
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