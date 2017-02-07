Появились подробности нападения на журналиста Коцабу

Вечером в субботу, 1 июля, на станции метро Позняки в Киеве было совершено нападение на журналиста Руслана Коцабу. Ему рассекли губу. Нападавшим удалось скрыться. Об этом сам Коцаба сообщил в Facebook и выложил видео. Он отметил, что опознал злоумышленников и назвал их "нациками с С14" (молодежная организация украинских националистов - ред.).

По его словам, они присутствовали на заседаниях суда по его делу.

"Я шел домой, на станции метро Позняки ко мне подошли двое, оба немного выше, чем я, начали провоцировать конфликт. Один со словами "Ты что, сепар, делаешь в моем родном городе?" начал отталкивать меня в сторону. Я говорю, мол, ребята, идите своей дорогой. Второй попытался меня ударить, я успел увернуться (...) Рассекли губу. Люди проходили мимо. Подъехал следующий поезд, из него вышли люди и оттеснили меня от нападавших", - отметил Коцаба.

По словам журналиста, в итоге все трое нападающих вскочили в приехавший поезд. Полицейский пытался одного схватить одного из них за руку, но тот его оттолкнул и молодые люди уехали.

На видеозаписи видно, что журналиста называют "сепарской скотиной" и говорят, что он сгниет в тюрьме.

"Я постоянно чувствую слежку. Меня давно кошмарят, чтобы я выехал. Прямым текстом говорят, мол, или уезжай и вещай себе из-за границы по сценарию Шария, или мы тебе здесь сценарий Олеся (Бузины, - ред.) сделаем", - рассказал журналист Вестям.

По его словам, слушание его дела всячески форсируют, но позитивных подвижек в его пользу пока нет. "Вот они и порют горячку, чтобы меня туда поскорее упрятать", - объяснил Коцаба.

Напомним, в начале июня 2017 года Высший спецсуд Украины вернул дело Коцабы на новое рассмотрение.

Коцаба призывал украинцев не идти на войну и за это был осужден Ивано-франковским судом. Но затем апелляционный суд этот приговор отменил, Коцаба вышел на волю.

Источник: korrespondent.net