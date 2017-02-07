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02. 07. 2017

Группу Anacondaz пустили в Киев, несмотря на концерт в Крыму

Российская группа Anacondaz выступила на open-air фестивале Atlas Weekend в Киеве в воскресенье, 2 июля. Музыкантам не запретили въезд в Украину, несмотря на то, что они даkи концерт в аннексированном Крыму в 2015 году

Об этом факте сообщили "Крым.Реалии":

Группа Anacondaz выступает в Киеве на #AtlasWeekend. Несмотря на то, что выступали в 2015 году в Крыму pic.twitter.com/xI5Tn6hquI

— Крым. Реалии (@krymrealii) 2 июля 2017 г.

Напомним, российскому певцу Найку Борзову запретили въезд в Киев, где он должен был петь на Atlas Weekend 2 июля. Также не пустили солиста группы «Дельфин» Андрея Лысикова.

Как известно, иностранные артисты, приезжая с гастролями в Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство.

Ранее сегодня вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что за 2 дня в Украину не пустили семерых певцов из России.

Источник: korrespondent.net
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