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02. 07. 2017

ГПУ ведет расследование против ряда министров

Генеральная прокуратура Украина ведет расследование в отношении министров действующего правительства Владимира Гройсмана. Об этом в эфире 5 канала заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Я не могу исключить как новых представлений к народным депутатам, так и к действиям действующих министров. Такая у нас работа. Сейчас ведется следствие против многих фигурантов, но, в том числе, у нас есть вопросы к... бывшим и действующим министрам", - сказал он.

Напомним, вчера, 1 июля, Луценко сообщил, что Генпрокуратура близка к раскрытию убийства экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. А ранее сегодня он сказал, что у ГПУ есть достаточно доказательств для снятия неприкосновенности с шести депутатов украинского парламента (Андрея Лозового, Евгения Дейдея, Борислава Розенблатта, Олеся Довгого, Максима Полякова и Михаила Добкина).

С 3 июля регламентный комитет Рады будет рассматривать прокурорские представления о лишении их неприкосновенности. Луценко заявил, что ГПУ располагает фото- и видеодоказательствами их вины.

Источник: korrespondent.net
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