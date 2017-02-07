Непогода обесточила 400 городов и сел

По состоянию на 20:00 2 июля из-за непогоды в Украине оставались обесточенными 379 населенных пунктов в шести областях - Сумской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Киевской и Кировоградской. Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС Украины.

Во многих городах ураган повалил деревья и повредил дома. В результате непогоды пострадали уже 17 человек.

За воскресенье аварийные бригады облэнерго восстановили электроснабжение в 366 населенных пунктах, которые были обесточены 1 июля.

Вчера ливни затопил ряд киевских улиц в течение часа, на одного иностранца (гражданина Турции) в центре столицы упало дерево.

Ураган в Сумах 1 июля:

Ливень в Киеве 1 июля:

Напомним, погода в Украине с 3 июля также будет с дождями.