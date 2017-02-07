Лента RSS
Подписаться на ленту
02 июля 2017, воскресенье, 23:31
+15°C
Завтра +19°C
+15°C
Завтра +19°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,21
02. 07. 2017

Непогода обесточила 400 городов и сел

По состоянию на 20:00 2 июля из-за непогоды в Украине оставались обесточенными 379 населенных пунктов в шести областях - Сумской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Киевской и Кировоградской. Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС Украины. 

Во многих городах ураган повалил деревья и повредил дома. В результате непогоды пострадали уже 17 человек.

За воскресенье аварийные бригады облэнерго восстановили электроснабжение в 366 населенных пунктах, которые были обесточены 1 июля.

Вчера ливни затопил ряд киевских улиц в течение часа, на одного иностранца (гражданина Турции) в центре столицы упало дерево.

Ураган в Сумах 1 июля:

Ливень в Киеве 1 июля:

Напомним, погода в Украине с 3 июля также будет с дождями.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Украина
Анекдот все анекдоты

Что бы я ни собрался делать, у моей бабушки есть такая же история, в которой кто-то умер…

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.