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02. 07. 2017

Китай обвинил США в нарушении суверенитета

 
Министерство иностранных дел Китая обвинило США в нарушении суверенитета КНР из-за вхождения американского эсминца USS Stethem в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море, которые Пекин считает своими. Об этом сообщает РИА Новости.
 
"Второго июля американский эсминец USS Stethem без разрешения вошел в акваторию китайских островов Сиша. Китай немедленно направил военные корабли и истребители для того, чтобы сделать предупреждение американскому кораблю и вытеснить его из территориальных вод", − заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кана.
 
Китай выразил решительный протест в связи с действиями американской стороны и назвал заход эсминца ВМС США в акваторию спорных островов серьезной политической и военной провокацией, которая угрожает инфраструктуре и персоналу, находящемуся на Сиша.
 
В Госдепе, комментируя заявление китайского внешнеполитического ведомства, отметили, что США действуют в рамках международного права.
 
"Соединенные Штаты будут летать, плавать и действовать везде, где это допускается международным правом", − сказал представитель американского ведомства, добавив, что Вашингтон и впредь будет использовать право "свободы судоходства" в Южно-Китайском море.

Напомним, существует спор между КНР, Японией, Вьетнамом и Филиппинами относительно морских границ и зон ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

Пекин считает архипелаги Сиша и Наньша (Спратли), на которые имеют территориальные претензии и другие страны региона, своей территорией и заявляет, что его деятельность на этих островах и в прилегающих водах полностью законна и подпадает под суверенитет Китая.

Китай будет отстаивать права на спорные острова

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США не намерены мириться с милитаризацией Китаем искусственных островов в Южно-Китайском море.

Источник: korrespondent.net
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