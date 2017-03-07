В киберполиции рассказали, как возобновить работу ПК после атаки

В киберполиции опубликовали рекомендации пользователям, компьютеры которых подверглись атаке вируса Petya A, как восстановить доступ к операционной системе.

Отмечается, что шанс восстановить информацию в компьютере есть в двух случаях: когда компьютеры заражены, частично зашифрованы, система начала процесс шифрования, но внешние факторы прекратили процесс шифрования, и когда компьютеры заражены, но при этом процесс шифрования таблицы MFT еще не начался.

Если же компьютеры полностью заражены, зашифрованы и восстановление требует знания закрытого ключа, пока не установлен способ, который гарантированно проводит расшифровку данных.

В киберполиции информировали, что решением этого вопроса совместно занимаются, в частности, специалисты Департамента киберполиции, СБУ, отечественных и международных IТ-компаний.

Напомним, глобальная хакерская атака вируса-вымогателя Petya A 27 июня поразила IT-системы украинских компаний и ряда других стран.

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Источник: korrespondent.net