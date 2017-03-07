Лента RSS
Подписаться на ленту
03 июля 2017, понедельник, 04:05
+19°C
Завтра +20°C
+19°C
Завтра +20°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,21
03. 07. 2017

В киберполиции рассказали, как возобновить работу ПК после атаки

 
В киберполиции опубликовали рекомендации пользователям, компьютеры которых подверглись атаке вируса Petya A, как восстановить доступ к операционной системе.
 
Отмечается, что шанс восстановить информацию в компьютере есть в двух случаях: когда компьютеры заражены, частично зашифрованы, система начала процесс шифрования, но внешние факторы прекратили процесс шифрования, и когда компьютеры заражены, но при этом процесс шифрования таблицы MFT еще не начался.
 
Если же компьютеры полностью заражены, зашифрованы и восстановление требует знания закрытого ключа, пока не установлен способ, который гарантированно проводит расшифровку данных. 
 
В киберполиции информировали, что решением этого вопроса совместно занимаются, в частности, специалисты Департамента киберполиции, СБУ, отечественных и международных IТ-компаний.
 
Напомним, глобальная хакерская атака вируса-вымогателя Petya A 27 июня поразила IT-системы украинских компаний и ряда других стран.
 
После запрета российского софта ПК в Украине уязвимы − РФ

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Что бы я ни собрался делать, у моей бабушки есть такая же история, в которой кто-то умер…

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.