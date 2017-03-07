Москва: РФ не сторона, а гарант Минских соглашений

Россия намерена продолжать диалог с США по украинской проблематике и ожидает назначения американского представителя вместо Виктории Нуланд, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью газете Известия.

"США до сих пор не назначили высокопоставленного представителя, чтобы продолжить диалог, который в свое время вели помощник президента Владислав Сурков и замгоссекретаря Виктория Нуланд. Хотя нам давали понять, что назначение вот-вот произойдет. Как только представителя назначат, мы продолжим диалог", − отметил Рябков .

Он добавил, что "либо США займутся делом и начнут реально работать с Киевом, а не потакать его реваншистским устремлениям, спекулируя на возможных поставках летального вооружения, либо все останется, как есть".

Также Рябков подчеркнул, что Москва – не сторона Минских соглашений, а их гарант, поэтому вопрос требования от России выполнения договоренностей нелогичен.

"Мы открыты к диалогу и готовы объяснять эту позицию и слушать противоположную", − резюмировал замминистра.

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Ранее в российском МИД заявили, что рано или поздно Украина и РФ придут к необходимости восстановления полноценных связей.

Источник: korrespondent.net