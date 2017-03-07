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03. 07. 2017

ВОЗ: Жертвами холеры в Йемене стали 1500 человек

 
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Йемене Невио Загариа заявил, что число жертв эпидемии холеры в стране достигло 1500 человек, передает русская служба ВВС.
 
Загариа также добавил, что по состоянию на 30 июня в Йемене было зафиксировано 246 тысяч случаев заболевания холерой.
 
По оценкам ООН, к концу августа количество заболевших достигнет 300 тысяч. В организации считают, что страна, где продолжается война, столкнулась с самой масштабной вспышкой этого заболевания в мире за последние годы.
 
Холера представляет собой острое диарейное заболевание, которое при отсутствии лечения может закончиться смертельным исходом. Как правило, заражение происходит при потреблении инфицированной воды, купании в загрязненных водоемах, умывании и употреблении инфицированной пищи. Чаще всего холера распространяется на территориях с плохими санитарно-гигиеническими условиями.
 
Система водоснабжения в Йемене была фактически разрушена за два года войны между правительственной армией, получающей поддержку коалиции во главе с Саудовской Аравией, и повстанцами-хуситами, которых поддерживает Иран.
 
По оценкам ООН, в срочной гуманитарной помощи нуждаются 18,8 млн жителей Йемена (около 70% населения страны), почти семь миллионов человек находятся на грани голода.
 
Ранее сообщалось, что с апреля текущего года в Йемене из-за вспышки холеры умерли более тысячи человек, а число заболевших превысило 170 тысяч человек.
 
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Источник: korrespondent.net
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