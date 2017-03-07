ВОЗ: Жертвами холеры в Йемене стали 1500 человек

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Йемене Невио Загариа заявил, что число жертв эпидемии холеры в стране достигло 1500 человек, передает русская служба ВВС.

Загариа также добавил, что по состоянию на 30 июня в Йемене было зафиксировано 246 тысяч случаев заболевания холерой.

По оценкам ООН, к концу августа количество заболевших достигнет 300 тысяч. В организации считают, что страна, где продолжается война, столкнулась с самой масштабной вспышкой этого заболевания в мире за последние годы.

Холера представляет собой острое диарейное заболевание, которое при отсутствии лечения может закончиться смертельным исходом. Как правило, заражение происходит при потреблении инфицированной воды, купании в загрязненных водоемах, умывании и употреблении инфицированной пищи. Чаще всего холера распространяется на территориях с плохими санитарно-гигиеническими условиями.

Система водоснабжения в Йемене была фактически разрушена за два года войны между правительственной армией, получающей поддержку коалиции во главе с Саудовской Аравией, и повстанцами-хуситами, которых поддерживает Иран.

По оценкам ООН, в срочной гуманитарной помощи нуждаются 18,8 млн жителей Йемена (около 70% населения страны), почти семь миллионов человек находятся на грани голода.

Ранее сообщалось, что с апреля текущего года в Йемене из-за вспышки холеры умерли более тысячи человек, а число заболевших превысило 170 тысяч человек.

В столице Йемена ввели режим ЧП из-за холеры

Источник: korrespondent.net